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Beşiktaş'ta Jackson Martinez harekatı

BEŞİKTAŞ'TA JACKSON MARTİNEZ HAREKATI

Beşiktaş, ara transfer döneminin bitimine 10 gün kala forvet takviyesi konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Başkan Fikret Orman’ın bizzat yürüttüğü temaslarda Kartal’ın 1 numaralı hedefi Jackson Martinez olarak ön plana çıkıyor.
 
Ara transfer döneminde takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, bitime 10 gün kala bu konuyla direkt olarak ilgileniyor. Hem teknik direktör Şenol Güneş’in santrfor isteğini karşılamak hem de ilk 11’de görev yapabilecek bir isim için arayışlarını sürdüren Orman, Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’ın gözden çıkardığı Jackson Martinez için ısrarına devam ediyor.
 
Maaşı 14 milyon euro
 
Çin Ligi’nde geçen sezonu 62 golle şampiyon olarak tamamlayan takıma sadece 4 gollük katkı sağlayabilen Kolombiyalı futbolcuyu göndermek için görüştüğü kulüplerle anlaşma sağlayamayan Guangzhou’nun, Kartal’ın kiralama teklifine olumlu baktığı konuşuluyor. Asya temsilcisinin Martinez’i göndermek için 14 milyon Euro’luk (56 milyon TL) maaşının bir kısmını da ödemeye sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Başkan Fikret Orman’ın Martinez’e ek olarak gündemindeki birkaç isimle daha temas halinde olduğu belirtildi.
 
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