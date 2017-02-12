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Beşiktaş'ta gözler Avrupa'ya çevrildi !

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER AVRUPA'YA ÇEVRİLDİ !

Beşiktaş'ta gözler Hapoel Beer-Sheva maçına çevrildi.

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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta gözler Hapoel Beer-Sheva maçına çevrildi.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibiyle oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.  

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kardemir Karabükspor maçında oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi. İdmanın, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

Beşiktaş, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 13 Şubat Pazartesi günü devam edecek.

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