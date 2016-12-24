Beşiktaş'ta Eto'o sesleri !

Beşiktaş taraftarı, Türkiye’den kaçarcasına ayrılan Mario Gomez’in yerine Samuel Eto’o’nun gelmesini daha doğru buluyor. Eto’o ile birlikte Aboubakar’ın Kamerunlu olmasının da uyum açısından daha iyi olabileceği konuşuluyor.

Transfer çalışmalarında golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta, listede yer alan Samuel Eto’o ve Mario Gomez arasındaki rekabet, siyah - beyazlı yönetimi de şaşırttı. Siyah-beyazlıların, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarında, Eto’o’nun daha çok istendiği görüldü.



Sosyal medyada yaşanan bu tercihi yorumlayan bazı yöneticiler, “Mario Gomez’in gitmesine taraftar çok içerledi. Sürekli gelip gelmeme konusundaki kararsızlığı nedeniyle, taraftarlar Alman golcünün yerine Samuel Eto’o’ya daha sıcak bakıyor” diye konuştu.



Taraftarın sesine her zaman kulak vermeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, golcü tercihindeki son kararı ise Teknik Direktör Şenol Güneş’e bırakacak. Gelmesi halinde Mario Gomez’e, kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen deneyimli teknik adamın, Gomez dışınaki seçenekleri de değerlendirdiği ifade edildi.



Beşiktaşlı yöneticilerin ayrıca, “Babel’den sonra Eto’o da gelirse, Quaresma ile birlikte takımda tecrübeli lider oyuncu sayısı daha çok artacak. Eğer golcü olarak Eto’o’yu alırsak şampiyon oluruz. Vatandaşı Aboubakar’a da mental anlamda çok yardımcı olur” diye konuştukları bildirildi.