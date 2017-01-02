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''Beşiktaş'ta eski gücüme kavuştum''

''BEŞİKTAŞ'TA ESKİ GÜCÜME KAVUŞTUM''

Beşiktaş'a geri dönmesi gündemde olan Alman golcü Mario Gomez, Die Welt gazetesine röportaj verdi.

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Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Gomez, siyah- beyazlı takımı unutamadığını söyledi.

Almanya'nın Die Welt gazetesine röportaj veren golcü oyuncu, "2015 benim için muhteşem bir yıldı. Floransa'dan ayrıldıktan sonra tekrar eski gücüme kavuştum. İstanbul'a gittiğimde birçok insan bana gülmüştü çünkü kariyerimi bitirdiğimi düşünüyorlardı. Ancak rüya gibi bir dönem geçirdim. 2013'te Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım sezonun ardından en iyisiydi diyebilirim" ifadelerini kullandı. Wolsfburg'a gitmesini de değerlendiren Gomez, "Beşiktaş'tan ayrılmak hata gibi görülebilir. Şu an Wolfsburg'da her şey oturmuş değil. İlk 6 ayda beklentileri karşılayamadığımı biliyorum" dedi. Beşiktaş'ın Gomez için yeniden nabız yokladığı belirtiliyor.

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