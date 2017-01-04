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Beşiktaş'ta doğum günü kutlaması

BEŞİKTAŞ'TA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve kaleci Fabricio'nun doğum günleri kutlandı.

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Beşiktaş’ta Gökhan Gönül ve kaleci Fabricio’nun doğum günleri kutlandı.

31 Aralık 1987 doğumlu olan Fabricio, 29 yaşına girerken, 4 Ocak 1985 doğumlu olan Gökhan Gönül ise 32 yaşına bastı. Siyah-Beyazlılar’ın kamp yaptığı otelde gerçekleşen doğum günü kutlaması neşeli görüntülere sahne oldu. Başkan Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak’ın yanı sıra Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Gökhan Gönül ve Fabricio’yu kutlayarak yeni yaşlarında mutluluklar diledi.

AMK Gazetesi
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