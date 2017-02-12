Beşiktaş'ta Aboubakar üzüntüsü

Ligde haftayı Karabük yenilgisiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer Sheva maçına çevrildi.
Afrika Kupası finalinde attığı golle Kamerun'un şampiyon olmasını sağlayan, ardından da Karabük ağlarını sarsan Aboubakar'ın Avrupa Ligi'nde cezalı olması teknik heyetin canını sıkıyor.
Hapoel karşısında Aboubakar'ın yanı sıra Beck ve Adriano da cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
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