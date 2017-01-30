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Beşiktaşlılardan Aziz Yıldızım tezahüratı

BEŞİKTAŞLILARDAN AZİZ YILDIZIM TEZAHÜRATI

Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor maçında 'Aziz başkan bizi bırakma' şeklinde tehzahüratta bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u Vodafone Arena'da konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek verdi. İzmir Marşı'nı büyük coşkuyla söyleyen tribünler, Şenol Güneş, Fabri ve Demba Ba'ya tezahürat yaptı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ise Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için de tezahürat yaptı. Genel Kurul'da Beşiktaş ve Quaresma hakkındaki sözleri nedeniyle siyah-beyazlı camiadan tarafından büyük tepki çeken Yıldırım'a taraftarlar da tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar sırasıyla şu tezahüratları yaptı;
"Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım… Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz başkan bizi bırakma…"

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