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Beşiktaşlılara Demba Ba'dan kötü haber !

BEŞİKTAŞLILARA DEMBA BA'DAN KÖTÜ HABER !

Beşiktaş'ın kiralık olarak takıma kattığı Demba Ba, imza töreninden sonra ABD'ye giderek tedavisine devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig’de üst üste 2. şampiyonluğunu yanı sıra 3. yıldızı da formasına eklemek isteyen Beşiktaş, hücuma Demba Ba takviyesi yaptı. Siyah-beyazlı takım eski golcüsünü sezon sonuna kadar kiraladı.

Çin’in Shanghai Greenland takımına transfer olurken Beşiktaş’ına kasasına 13 milyon Euro koyan Senegalli futbolcunun Temmuz ayında ayağı kırılmıştı.

Sakatlık sonrasında uzun bir tedavi süreci geçiren Ba, Beşiktaş’a yarın (Salı) saat 14:00’da sözleşme imzalayacak. Bu imza töreninin ardından Senegalli yıldız tedavisi için ABD’ya gidecek.

Demba Ba’nın takımla antrenmanlara başlaması ise 1 ay sürecek. Senegalli yıldız siyah-beyazlı formayla uzun bir aradan sonra Mart ayında sahada olacak.

AMK Gazetesi
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