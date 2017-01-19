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Beşiktaşlı Veli Kavlak savaş başlattı !

BEŞİKTAŞLI VELİ KAVLAK SAVAŞ BAŞLATTI !

Veli Kavlak, kendine güvenmesi nedeniyle kiralık gitmeyi kabul etmediğini söyledi, “Formamı bir gün mutlaka geri alacağım” dedi.

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Sol omzundan üç defa operasyon geçiren ve son ameliyatının ardından sakatlığı tamamen düzelen Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası Veli Kavlak, formasını geri almaya kararlı olduğunu söyledi.
 
Yeni sezona hazır olması için başka bir takıma kiralık gitmesi yönündeki teklifi kabul etmeyen Veli, kendini yeniden kanıtlamak için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getirdi. Siyah-beyazlı futbolcunun, “Kiralık gitmek bana bir şey kazandırmaz. Asıl burada kalarak forma mücadelesi vermek bana katkı sağlar. Ben formamı bir gün mutlaka geri alacağım. O nedenle forma kapma savaşına devam edeceğim” dediği öğrenildi.

Veli Kavlak şampiyonluk yarışında siyah-beyazlı takıma katkı yapmak istediğinin de altını çizdi. 

‘Gidersem gerilerim’

Beş sezondur Beşiktaş forması giyen ve Bilic döneminde takımın değişilmez ismi olan Veli şöyle devam etti:

Sağlık açısından bir sorunum olmasın, ben forma mücadelesini de kazanırım. Çok şükür sakatlık problemim kalmadı. Antalya’da çok verimli bir kamp dönemi geçirdim. Kendime güvendiğim için burada kalmak istiyorum. Hocamız forma vermeyebilir bu sorun değil. Ama kalıp kendimi göstermek istiyorum. Başka takıma kiralık gidersem geriye giderim. Kalırsam kendimi daha iyi hazırlarım. Kesinlikle pes etmeyeceğim.

Milliyet
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