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Beşiktaşlı futbolculara 20 milyon TL'lik motivasyon

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA 20 MİLYON TL'LİK MOTİVASYON

Yönetim, futbolcuları dev maça motive etmek için elinden geleni yapıyor...

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Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcuların tüm maaş ve prim alacaklarını dün hesaplarına yatırdı. Toplamda 20 milyon TL’yi bulan ödeme sonrasında Siyah-Beyazlı futbolcularda keyifler tavan yaptı.

Türkiye Kupası’nda yarın tarihi bir karşılaşmaya çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da yönetim, futbolcuları dev maça motive etmek için elinden geleni yapıyor...

Bu mücadele öncesinde adeta Nevzat Demir Tesisleri’nde kamp kuran Başkan Fikret Orman, hafta boyunca oyuncularının çalışmalarını yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte takip edip direkt olarak yıldızlara özgüven aşıladı. Orman, manevi destekle de yetinmeyerek dün futbolcuları sevindirdi. Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası, tüm oyuncuların maaşları ve primlerini hesaplarına yatırdı. Bu gelişmenin ardından kulübün kasasından tam 20 milyon TL’nin çıktığı bildirildi.

Prim de verilecek

Dev maç öncesinde yönetimden gelen bu hamle sonrasında keyiflenen Siyah-Beyazlı futbolcularda moraller, prim haberi sonrasında daha da arttı. İlk etapta bu maç için ekstra bir prim vermeme kararı alan yönetim, Başkan Fikret Orman’ın talimatı sonrasında bu konuda geri adım attı. Oyunculara dağıtılacak miktarın bugün yapılacak duyuruyla belli olacağı belirtildi.   

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