ANA SAYFA
''Beşiktaş'ın yeni transferi müthiş''

''BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ MÜTHİŞ''

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ntvspor yorumcusu ve yazar Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ryan Babel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Müthiş transfer'
 
Trtspor'da Babel için övgü dolu sözler kullanan Dilmen, 'Müthiş bir transfer. Ben çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın tam aradığı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş, kanatlarda oynayan Olcay ve Kerim Frei'dan bu sezon yeterince verim alamadı. Babel transferi bu açıdan önemli' dedi.
 
'Eto'o transferini Rıza hocaya sordum'
 
Dilmen, adı Beşiktaş ile anılan Samuel Eto'o'yu Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a sorduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu.
 
'Hocayla konuştum. Antalyaspor, Eto'o'ya karşılık Necip Uysal ve Kerim Frei istemiş. Beşiktaş, Necip'i vermek istememiş. Kerim de Antalya'ya gitmek istememiş. Dolayısıyla Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi şimdilik gözükmüyor. Trabzonspor da Eto'o istiyor.'

195
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray'a transferde rakip çıktıFenerbahçe'den flaş karar ! Bu sezon...''Tunay Torun Beşiktaş'ta''
Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollar ayrıldıPorto, Aboubakar'da indirim yaptı !''Beşiktaş'ın yeni transferi müthiş''
Beşiktaş'ın Samuel Eto'o kararı !Emenike Çin yolcusu !100 bin euroluk fatura ! Linnes...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS