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Beşiktaş'ın yeni müzesi cuma günü açılıyor

BEŞİKTAŞ'IN YENİ MÜZESİ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da yer alan yeni müzesinin açılışı 10 Şubat Cuma günü yapılacak.

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Siyah-beyazlı kulübün tarihinden birçok hatırayı barındıran ve  interaktif bir hale getirilen müzenin açılışı saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

 
Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılması  bekleniyor.
 
Törenin ardından, açılışa katılanlara Beşiktaş'ın tarihini anlatan  kronolojik bir gezi yaptırılacak. Şampiyonluk kupalarının ve eski futbolcuların  hatıralarının yanı sıra siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba için  yapılan özel oda ve desibel odası adı verilen bölüm davetlilere gezdirilecek.

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