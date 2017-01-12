Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Jackson Martinez

Kartal, Atletico’dan Çin’e 42 milyon Euro’ya giden Kolombiyalı’yı kiralamak için düğmeye bastı, gelişmeler çok olumlu.
Aboubakar beklentilerin altında kaldı, Beşiktaş ara transferde forvet arayışına başladı. İlk hedef sezon başında da gündeme gelen Antalyasporlu Eto’o oldu, oyuncu ‘tamam’ dedi ama kulübü son dakika hamlesiyle Kartal’ı şok etti. Bu transferin yatması Başkan Fikret Orman’ı inanılmaz derecede kızdırdı, bir o kadar da hırslandırdı. Yakın çevresine, “Öyle bir yıldız alacağız ki kimse Eto’o ismini hatırlamayacak. Büyük hedef koyduk, macera yok” ifadelerini kullanan Siyah-Beyazlılar’ın patronunun aklındaki isme Fanatik ulaştı...
Mendes faktörü...
Buna göre Beşiktaş’ın renklerine bağlamak için geri sayıma geçtiği oyuncu, geçen sezon Atletico Madrid’ten Çin Ligi’nin şampiyonu Guangzhou Evergrande’ye 42 milyon Euro’ya (168 milyon TL) transfer olan Jackson Martinez!
Oyuncunun hem son transferindeki ücret hem de şu an kazandığı 14 milyon Euro (56 milyon TL) Beşiktaş için astronomik gibi görünse de Kartal, Kolombiyalı yıldızı kiralama formülüyle bitirmenin yollarını arıyor. Siyah-Beyazlılar’ın en büyük avantajı ise golcünün menacerinin Beşiktaş ile iyi ilişkileri bulunan Jorge Mendes olması. Görüşmelerin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Fenerbahçe dünyada 6. oldu ! En fazla ziyaret edilen...
Ömer Toprak ayrılığı resmen açıkladı ! Yeni adresi...
Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu !
Arsenal'den 3 bomba birden ! Resmen açıklandı...
Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan ilk idmanında...
Ve 'Lig TV' tarih oldu ! İşte kanalın yeni ismi...
Afrika Kupası'na Türkiye'den tam 16 futbolcu gidiyor !
3 yıl beklediler, sonunda bitirdiler ! Schumacher ile...
Eduard Sobol'dan Beşiktaş açıklaması ! Transfer...
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı !
Fatih Tekke'den Fenerbahçe için şok sözler !
Sergen Yalçın'dan sürpriz transfer hamlesi ! Osmanlıspor...
BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ: JACKSON MARTİNEZ
Flaş bir transferle forvet problemini çözmek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çıtayı çok yükseğe koydu.
Kartal, Atletico’dan Çin’e 42 milyon Euro’ya giden Kolombiyalı’yı kiralamak için düğmeye bastı, gelişmeler çok olumlu.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS