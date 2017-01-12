ANA SAYFA
Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Jackson Martinez

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ: JACKSON MARTİNEZ

Flaş bir transferle forvet problemini çözmek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çıtayı çok yükseğe koydu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kartal, Atletico’dan Çin’e 42 milyon Euro’ya giden Kolombiyalı’yı kiralamak için düğmeye bastı, gelişmeler çok olumlu.

Aboubakar beklentilerin altında kaldı, Beşiktaş ara transferde forvet arayışına başladı. İlk hedef sezon başında da gündeme gelen Antalyasporlu Eto’o oldu, oyuncu ‘tamam’ dedi ama kulübü son dakika hamlesiyle Kartal’ı şok etti. Bu transferin yatması Başkan Fikret Orman’ı inanılmaz derecede kızdırdı, bir o kadar da hırslandırdı. Yakın çevresine, “Öyle bir yıldız alacağız ki kimse Eto’o ismini hatırlamayacak. Büyük hedef koyduk, macera yok” ifadelerini kullanan Siyah-Beyazlılar’ın patronunun aklındaki isme Fanatik ulaştı...
 
Mendes faktörü...
 
Buna göre Beşiktaş’ın renklerine bağlamak için geri sayıma geçtiği oyuncu, geçen sezon Atletico Madrid’ten Çin Ligi’nin şampiyonu Guangzhou Evergrande’ye 42 milyon Euro’ya (168 milyon TL) transfer olan Jackson Martinez!
 
Oyuncunun hem son transferindeki ücret hem de şu an kazandığı 14 milyon Euro (56 milyon TL) Beşiktaş için astronomik gibi görünse de Kartal, Kolombiyalı yıldızı kiralama formülüyle bitirmenin yollarını arıyor. Siyah-Beyazlılar’ın en büyük avantajı ise golcünün menacerinin Beşiktaş ile iyi ilişkileri bulunan Jorge Mendes olması. Görüşmelerin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

36
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray’da çifte transfer harekatıBeşiktaş'ın yeni golcüsü: Jackson Martinez''Fenerbahçe'ye giderim''
Riekerink açıkladı ! Forvet ve stopere transfer...West Ham United'da Payet kriziErsan Gülüm Beşiktaş'ta !
Rodrigues imzayı attı ! İlk sözleri...Kupayı çalmaya çalışan şüpheli mahkemeye sevk edildiOlcay Şahan: ''Trabzon'a tecrübemi getirdim''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS