Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda iki yeni transfer Demba Ba ve Ersan Gülüm'ün yanı sıra Rhodolfo, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak da kadroda yer almadı.

22 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle;

"Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran."