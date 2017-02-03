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Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş, Avrupa Ligi için UEFA'ya 22 kişilik oyuncu kadrosunu bildirdi.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda iki yeni transfer Demba Ba ve Ersan Gülüm'ün yanı sıra Rhodolfo, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak da kadroda yer almadı.

22 kişilik kadroda bulunan isimler şöyle;

"Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran."

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