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Beşiktaş'ın son bombası: Ibarbo

BEŞİKTAŞ'IN SON BOMBASI: IBARBO

Beşiktaş'ın Panathinaikos’ta kiralık olarak forma giyen Victor Ibarbo’nun peşine düştüğünü iddia etti.

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Kolombiya’da yayın yapan internet sitesi Gol.caracoltv, Siyah-Beyazlılar’ın Yunanistan ekibi Panathinaikos’ta kiralık olarak forma giyen Victor Ibarbo’nun peşine düştüğünü iddia etti.

Beşiktaş’ın, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan temsilcisi Cagliari’yle bu konuda ilk teması kurduğu ve 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon Panathinaikos formasıyla 19 maça çıkan Ibarbo, takımına 3 gollük katkı sağlamıştı.

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