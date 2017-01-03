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Beşiktaş'ın rakibinde şok

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİNDE ŞOK

Miguel Vitor'un sahalardan iki ay uzak kalacağı ve Beşiktaş maçlarında oynayamayacağı ortaya çıktı.

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Hapoel Beer Sheva takımına, Beşiktaş ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci tur maçları öncesinde kötü haber geldi. Takımın en önemli isimlerinden bir tanesi olarak gösterilen Miguel Vitor'un sakatlığıyla ilgili durum belli oldu.

Dizinden, geçtiğimiz haftalarda bir sakatlık geçiren oyuncunun ileri tetkikleri dün yapıldı. Diz  bağlarında yırtık tespit edilen 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun en az iki ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Savunmanın belkemiği olan Vitor, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek.
 
Vitor'suz hiç kazanamadılar 
 
12 Aralık'ta Beitar Jerusalem maçının 14. dakikasında sakatlanarak çıkan Miguel Vitor, son 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı. son üç haftada Beer Sheva oynadığı hiçbir maçı kazanamadı, iki beraberlik-1 yenilgi aldı. İsrail liginin de en iyi oyuncuları arasında gösterilen Vitor'suz takımın defansının büyük açıklar verdiği belirtiliyor.  

Milliyet
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