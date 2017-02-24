BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU ! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Rakibimiz Olympiakos... Futbol » Uefa Avrupa Ligi 24.02.2017 15:13

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Beşiktaş, Osmanlıspor'u eleyen Yunan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti.



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos oldu... İLK MAÇ 9 MART'TA UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği UEFA Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak. İşte eşleşmeler: Celta Vigo - Krasnodar

Apoel - Anderlecht

Schalke - Monchengladbach

Lyon - Roma

Rostov - Manchester United

Olympiakos - Beşiktaş

Gent - Genk

Copenhagen - Ajax 1062