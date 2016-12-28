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Beşiktaş'ın Eto'o için son teklifi

BEŞİKTAŞ'IN ETO'O İÇİN SON TEKLİFİ

Beşiktaş'ın Samuel Eto’o için son teklifi: Ömer Şişmanoğlu ve artı 1 milyon Euro...

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Samuel Eto’o için Kerim Frei’yı kiralık, Ömer Şişmanoğlu’nu da bonservisiyle Antalyaspor’a öneren Beşiktaş’a, Kırmızı-Beyazlılar’dan olumsuz yanıt geldi. Siyah-Beyazlılar, bu gelişmenin ardından teklifini Ömer Şişmanoğlu ve artı 1 milyon Euro olarak güncelledi.
 
Geçen sezonun başından beri Samuel Eto’o’yu Antalyaspor’dan koparmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde bu amacını gerçekleştirmeyi planlıyor.
 
Kamerunlu oyuncunun cephesinden gelen olumlu mesajın ardından harekete geçen yönetim, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın, “Eto’o gitmek istiyorsa başkanla konuşabilir. Ben de Beşiktaş’tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu’nu kadromda görmek isterim” sözlerinin ardından ilk teklifini iletmişti. Kırmızı-Beyazlılar’a, Eto’o’nun bonservisi için Frei’yi sezon sonuna kadar kiralık, Ömer Şişmanoğlu’nu da bonservisiyle öneren Siyah-Beyazlılar, olumsuz geri dönüş alınmasının ardından önerisini güncelledi. Yönetim, bu isim için Şişmanoğlu ve 1 milyon euroluk teklif hazırladı.
 
4 Ocak’tan önce...
 
Londra’da bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün bu hafta içinde Türkiye’ye geri dönmesini bekleyen Siyah-Beyazlı yönetimin, hazırladıkları son teklifi Başkan’a iletip el sıkışmayı planladığı bildirildi. Beşiktaş’ın gerekirse 1 milyon Euro’luk miktarı daha da artırmaya sıcak baktığı öğrenilirken, anlaşmanın 4 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminden önce netleşmesi bekleniyor. 

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