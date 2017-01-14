Beşiktaş'a sürpriz golcü: Tomas Necid

Yönetim, gözden çıkarılan Çek forvet Tomas Necid için Bursa’ya takas teklifinde bulundu.



Siyah-beyazlılar, ara transfer dönemini boş geçirmemeye kararlı... Önce defansını, ardından sol kanadını güçlendiren Kara Kartal, şimdi de gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için girişimlerini sürdürüyor. Ancak transfer stratejisinde yapılan planlama hatası nedeniyle mevcut kadroda stoper bolluğu (6) yaşanırken, forvette sadece Cenk Tosun'la lige başlamak zorunda kalan Beşiktaş'ta yönetim acil bir santrfor almak için yeniden düğmeye bastı.



Teknik direktör Şenol Güneş'in önce karşı çıktığı, ardından ikna olduğu forvet takviyesi için yönetim de farklı isimlere görüşmelerini sürdürüyor. Başkan ve Güneş arasında alınacak isim konusunda anlaşma sağlanamazken; uzun boylu, sırtı dönük top alabilen ve pas dağıtabilen bir forvet isteyen Güneş'e, Beşiktaş yönetimi Bursaspor'un gözden çıkardığı Tomas Necid'i önerdi. Siyah-beyazlıların, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştüğü ve gözden çıkarılan isimlerden hangisini isterse Tomas Necid'in takasında kullanabileceğini aktardı. Necid, Hollanda'nın PEC Zwolle takımında forma giyerken de Beşiktaş'a önerilmiş, ancak dönemin teknik direktörü Slaven Bilic, Çek oyuncunun alınmasını istememişti.



PERFORMANSI İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Geçen sezon Bursaspor'da 33 maçta 16 gol atan Çek santrfor Necid, bu sezon ise etkisiz bir grafik sergiliyor. 27 yaşında ve 1.91 boyundaki Tomas Necid, bu sezon ilk yarıda 11 resmi maçta forma giydi ve sadece 2 gol atabildi. Necid; iki sezon önce Zwolle formasıyla 33 maçta 14 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.



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