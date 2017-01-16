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Beşiktaş'a son dakika şoku !

BEŞİKTAŞ'A SON DAKİKA ŞOKU !

Ersan Gülüm’ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu ama şok bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm’ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu ama şok bir gelişme yaşandı.

Hebei Fortune yöneticilerinin Ersan Gülüm’ü bedava bırakmama kararı aldığı ve Beşiktaş’tan bonservis bedeli talep ettikleri ortaya çıktı...

Çin’in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro’ya sattığı başarılı stoperi alacaklarına karşın serbest kalacak olması nedeniyle bedavaya transfer etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, son dakika pürüzü ile şoke oldu.


BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
 
Bu gelişmelerin ardından Siyah-Beyazlı kurmaylar ile Çin kulübü yetkilileri görüşmelerini sıklaştırdı. Ersan’ın da devreye girerek Çinliler’i bonservisini bedava vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Matej Mitrovic’i ciddi paralara transfer eden Beşiktaş yönetiminin Ersan Gülüm için de para ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Ortaya çıkan pürüzün giderilmesi ve Ersan’ın bedelsiz transfer alınabilmesi halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

Habertürk

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