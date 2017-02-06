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Beşiktaş'a gelecek cezanın tarihi belli oldu !

BEŞİKTAŞ'A GELECEK CEZANIN TARİHİ BELLİ OLDU !

Beşiktaş, derbide yaşanan taraftar olayları nedeniyle verilmesi gereken muhtemel cezasının tarihi belli oldu.

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Beşiktaş'ın derbide yaşanan taraftar olayları nedeniyle verilmesi muhtemel cezası, Süper Lig'e yansımayacak.

Maç boyunca her iki takım taraftarı küfürlü tezahüratta bulunurken, siyah-beyazlılar sahaya yabancı madde de attı. İki Beşiktaş taraftarının da sahaya girmesi nedeniyle kulübün ceza alması bekleniyor.

CEZA SENEYE ÇEKİLECEK

Beşiktaş, ceza alması halinde Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın "Seyircisiz oynama ve saha kapatma cezalarının infazında profesyonel lig ile Türkiye Kupası müsabakaları ayrı kategori sayılır ve cezalar kendi kategorilerinde infaz edilir." şeklindeki 99. maddesinin 4. bendine göre bunu gelecek sezonki kupa mücadelesinde çekecek.

HASILATIN YÜZDE 60'INI FENER ALDI

Öte yandan Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenip bir üst tura çıkmakla kalmadı, ayrıca Arena’da elde edilen hasılattan en fazla payı alan takım oldu.

Kupa formatına göre; tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, gider ve hisseler kesildikten sonra, kalan net hasılatın yüzde 60’ı tur atlayan takıma, yüzde 40’ı elenen takıma veriliyor.

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