Beşiktaş'a büyük müjde !

Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman taraftarların transfer konusunda büyük beklenti içine girmemesi gerektiğini söylerken 2019 yılı UEFA Avrupa Ligi finali için başvurduklarını, maçın Vodafone Arena'da oynanabileceğini müjdeledi.

Geçen sezon hizmete giren Vodafone Arena ile ilgili soruları yanıtlayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Napoli maçında UEFA yetkilileri geldi. 'Burada final oynatalım' dediler. 'Para verecek misiniz?' diye sordum. Müracaat ettik. 2019 UEFA finali için 'mümkün' dediler. Şampiyonlar Ligi için kapasiteden zor gözüküyor. Stadı yaparken şehri de çok düşündük. Görüntü kirliliğine izin vermedik. LED projemiz var. Yaza düşünüyoruz. Burayı yaparken tüm İstanbulluların duasını aldık. Kimse 'bu iğrenç binayı buraya niye yaptınız?' demedi. İstanbul'a saygılı olan, şehrin parçası olan, halkın takımı Beşiktaş'ın da halkı rahatsız etmemesi lazım."

Başkan Orman, üniversite çalışmaları konusunda bilgi vererek gelecek ayın sonuna doğru para blokajının olacağını, ardından üniversitenin kuruluş aşamasına geçeceklerini söyledi.

Diğer kulüp yöneticilerinin Beşiktaş'a yönelik olumsuz söylemlerine değinen Orman, "Bizim mücadele edeceğimiz yer MHK (Merkez Hakem Kurulu) değil, UEFA'daki yerler. Fenerbahçe'nin ve bizim Avrupa'daki maçlarımızda yapılanlar ortada. Birlik olup oralarda mücadele etmemiz lazım. Beşiktaş taraftarına sempatik olmak için başka taraftarları rencide etmek istemiyorum. Maalesef bundan beslenenler var. Bu çark geride kaldı, düzelecek. Bu zihniyetler, insanlar değişecek." şeklinde konuştu.

Taraftarlara yeni yıl mesajı veren Orman, "Bu sene şampiyon olacağız. Üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alacağız ve üçüncü yıldızı takacağız. Beşiktaşlılar buna inansın. Kulüplerine sahip çıksınlar. Eskisi gibi hakkımızı yemiyorlar, onun için çırpınmalar olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.