Beşiktaş'a ağır derbi faturası !

Derbinin ilk yarısı tam bir sinir harbine sahne oldu. Van Persie önce Oğuzhan ardından Tosic’le kapışırken, 41. dakikada gerilim zirve yaptı. Hollandalı golcüye kafa vuran Tosic kırmızı kartla atılınca çıldırdı, saha karıştı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi devre arasında Şenol Güneş, Kjaer’in boğazına yapıştı.



Gergin başlayan derbide dakikalar ilerledikçe tansiyon yükseldi ve ciddi olaylar yaşandı. Robin van Persie-Oğuzhan, Babel-Şener, Lens-Adriano ve Quaresma-Hasan Ali arasında yaşananlar adım adım tansiyonu yükseltirken, devre biterken gerilim adeta tavana vurdu.



Maçın 41. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında topsuz alandaki Van Persie ile Tosic arasında yaşananlar olayların fitilini ateşledi. Hollandalı oyuncunun hareketi nedeniyle Beşiktaş faul kazanırken, sinirlerine hakim olamayan Tosic, rakibine kafa ile müdahelede bulundu. Olay yerinde olan hakem Ali Palabıyık, Beşiktaşlı oyuncuya tereddüt etmeden kırmızı kart çıkardı.



Oyundan atılan Sırp savunmacı bir anda çılgına döndü. Arkadaşlarının bile sakinleştirmekte güçlük çektiği Tosic, Van Persie’ye saldırmaya kalkıştı, ancak başta Atiba olmak üzere siyah-beyazlılar buna izin vermedi. Bu sırada taraftarlar da sahaya yabancı maddeye atmaya başladı. Hemen bu esnada Batı tribününde bulunan bir Beşiktaş taraftarı da sahaya girmek istedi. Polisler bu taraftarı güçlükle durdu. Beşiktaşlı seyirci daha sonra stat dışına çıkarıldı ve emniyete götürüldü.



Tosic’e çıkan kırmızı kart Teknik Direktör Şenol Güneş’i isyan ettirdi. Tedavi için kenara gelen Van Persie’ye büyük tepki gösteren Güneş’i dördüncü hakem Kemal Uğurlu durdurdu. Daha sonra Uğurlu’ya dönen tecrübeli antrenör, Van Persie’nin ortamı gerdiğini belirterek itiraz etti.



Olaylar devre arasında daha da büyüdü. Şenol Güneş hışımla Van Persie’nin yanına gitmeye çalışırken araya Kjaer girdi. Son derece gergin olan Güneş’in, Kjaer’i boğazından ve yüzünden tutarak ittiği görüldü. Bu sırada Güneş’in yardımcısı Tamer Tuna ile Volkan Demirel de kapıştı. Volkan’ın, Tuna’yı sert şekilde ittiği gözlendi.



‘Çok üzgünüm özür dilerim’



Tosic maçın ardından sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Gördüğü kırmızı kart için özür dileyen Sırp stoper, “Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları, bu gece için çok üzgünüm. Van Persie’nin kariyerine saygı duyuyorum, ama sahadaki provokasyonu beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük BEŞİKTAŞ” diye yazdı.



Ağır fatura yolda



Derbide yaşanan saha ve seyirci olayları Beşiktaş’ın başını ağrıtacak. Siyah-beyazlı kulüp; küfürlü tezahürat, sahaya atılan yabancı maddeler, ilk yarıda ve karşılaşmanın son dakikalarında sahaya giren taraftarlar nedeniyle ağır bir faturayla karşı karşıya kalacak. Yaşanan olayların maçın temsilcileri tarafından tek tek rapor edildiği öğrenildi. Robin van Persie’ye kafasıyla yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gören Dusko Tosic’in 3-4 maç ceza alabileceği, Teknik Direktör Şenol Güneş’in de Simon Kjaer’e yönelik eylemi yüzünden PFDK’ya sevk edilebileceği kaydedildi.



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