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Beşiktaş'a Aboubakar teklifi

BEŞİKTAŞ'A ABOUBAKAR TEKLİFİ

Porto, sezon başında Beşiktaş’a kiraladığı Aboubakar’ı yeniden kadroya katmak için çalışmalara başladı.

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Portekiz Premier Lig’inde lider Benfica’nın 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Porto, sezon başında Beşiktaş’a kiraladığı Aboubakar’ı yeniden kadroya katmak için çalışmalara başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in forvet oyuncu ısrarı, henüz sonuçlanmadı. Porto yönetiminin, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek, 1.91 boyundaki Laurent Depoitre ile Aboubakar’ın takas edilmesi konusunda teklif sunduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 lig mücadelesinde 1 gol atabildi. Aboubakar ise 14 lig maçında 3 gol atma başarısına ulaştı.

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