Beşiktaş'a 2 kötü haber birden

Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş'a, 2 futbolcusundan kötü haber geldi. Kupada oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu ile bu sabah ki antrenmanda sakatlanan Atiba Hutchinson'nın MR sonuçları açıklandı.



Cenk yalnız kaldı



Aboubakar'ın Afrika Kupası'nda olması sebebiyle Cenk Tosun'a alternatif tek isim olan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk ön adelesinde yırtık olduğu açıklanırken, Atiba'nın sol dizinde gerilme tespit edildi.



İki oyuncu da, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.



Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.



Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.