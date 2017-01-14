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Beşiktaş'a 170 milyon dolarlık kredi

BEŞİKTAŞ'A 170 MİLYON DOLARLIK KREDİ

Beşiktaş yönetimi mali yönden kulübü rahatlatmak adına çok önemli bir adım attı.

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Denizbank-Ziraat Bankası konsorsiyumundan kredi alan Beşiktaş, 130 milyon dolar civarındaki kredi borçlarını tek kaleme indirirken vadeyi daha da uzattı.

Siyah-beyazlılar uzun süredir devam eden görüşmelerin neticesinde Denizbank-Ziraat Bankası konsorsiyumundan 170 milyon dolar kredi aldı. 
 
Yönetim bu parayla daha önceki yönetimlerden kalan ve Fikret Orman zamanında dönemin şartlarına göre alınan tüm kredileri kapatarak kredi borçlarını tek kaleme indirdi. Ayrıca borç daha uzun vadeye yayıldı. Şimdi siyah-beyazlıların yıllık gelirlerinin, giderleri karşılaması daha mümkün hale geldi.
 
UEFA’nın denetimi altında olan siyah-beyazlılar bilindiği gibi bu sene sonunda en fazla 10 milyon Euro zarar açıklayabilecek. Kartal’ın gelecek sene için ise  UEFA’ya ‘denk bütçe’ sözü var.  Alınan bu kredi sayesinde UEFA kriterlerini yerine getirebilmek de artık çok daha kolaylaştı. 
 
AÇIKLAMA YAPILACAK
 
UEFA ile anlaşma yaptıktan sonra son iki sezonda hükümleri eksiksiz yerine getiren Beşiktaş, kalan 40 milyon ile başka borçlarını ödeyecek. Üzerinde temlik bulunan birçok gelir kaynağını açacak olan yönetim, böylece kulübe sıcak para girişi sağlamayı planlıyor. Beşiktaş, aldığı bu krediyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak ve camiayı bilgilendirecek.

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