Beşiktaş hem Osmanlıspor hem de buz gibi havada zeminle mücadele ettiği maçta rakibini sakatlıktan dönen Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

TALISCA PERDEYİ AÇTI

Brezilyalı yıldız 20. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık plase vuruşla Karcemarskas’ı avlayarak topu köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

YENİ TRANSFER İLK MAÇINDA SAKATLANDI

İkinci yarıda farkı arttırmak isteyen Beşiktaş, 2 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Gökhan Gönül 63’te, yeni transfer Ryan babel ise 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

FABRI'DEN HAYATİ KURTARIŞ

88. dakikada Osmanlıspor’da Regattin ceza sahası dışından, hafif sağ çaprazdan bir anda kaleye inanılmaz bir şut çıkardı. 90’a giden topu Fabri son anda aynı güzellikte tokatladı.

SON SÖZÜ CENK SÖYLEDİ

90+3 dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ceza sahası içinde şık hareketlerle rakibini geçti ve topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

OSMANLI TARAFTARINDAN ALKIŞ

Osmanlıspor taraftarları maç öncesi Beşiktaşlı futbolcuları alkışlarla tribüne davet ederek alkışladılar ardından teröre karşı omuz omuza diyerek tezahürat yaptılar.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Başkent Beşiktaşlılar Birliği Osmanlıspor maçı öncesi yönetici ve taraftar grupları ile tribünleri doldurdurması Başkan Fikret Orman ve yönetimi sevindirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA FORMA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, maç öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalarından dolayı kutladı. Orman, Soylu'ya siyah beyazlı futbolcuları imzaladığı geçen yılın şampiyonluk formasını hediye etti. Soylu ise "Trabzonspor'dan çok başarılı hareketler bekliyorum" dedi.

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