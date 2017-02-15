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Beşiktaş yönetiminden müjdeli haber

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN MÜJDELİ HABER

Beşiktaş'ta futbolcuların geçmişe dönük alacakları hesaplara yatırıldı...

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Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı. Frei’dan ve Vodafone ile yapılan yeni sponsorluk sözleşmesinden gelen paralarla 3 aylık alacakların tamamı hesaplara yatırıldı.

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlarla taraftarlarını şaşırtan Beşiktaş’ta yönetim elini cebine attı ve futbolcuların geçmişe dönük 3 aylık alacaklarının tamamını hasaplara yatırıp borçları kapattı... 

Kerim Frei’ı İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a 2 milyon 250 bin Euro’ya satan ve geçtiğimiz günlerde Vodafone ile yapılan yeni sponsorluk anlaşmasının ilk bölümü olan 5 milyon doları kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, bu paralarla futbolcuların ödemesini gerçekleştirdi.

GELECEK ÖDEMELERE ORMAN’DAN VETO

Yapılan görüşmelerde yöneticiler, başkan Fikret Orman’a futbolcuların gelecek döneme ait olan şubat ve mart aylarının da taksitlerinin ödenmesi teklifini yaptı. Ancak başkan Orman, “Oyuncularda rahatlama yaşanabilir, bu performanslarına da yansıyabilir. Pişman olabiliriz. Tüm borçları kapatmayalım” sözleriyle bu öneriyi veto etti.

Habertürk

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