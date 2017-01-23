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Beşiktaş yeni sezon için Mario Gomez'le anlaştı

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON İÇİN MARİO GOMEZ'LE ANLAŞTI

Beşiktaş, Mario Gomez ile önümüzdeki sezon için şimdiden anlaşmaya vardı.

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Ara transfer döneminde istediği forveti alamayan Beşiktaş yönetimi yeni sezon için Mario Gomez’le her konuda anlaştı. Alman forvet yıllık 3.5 milyon euro alacak. Şimdi ise 6 aylığına kiralık bir forvet alınacak.
 
Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemindeki forvet takviyesi için çalışmalarını yavaşlattı. Bunun nedeni ise Mario Gomez ile önümüzdeki sezon için şimdiden anlaşmaya varılması. Siyahbeyazlı yöneticiler kapalı kapılan ardında, "Bu dakikadan sonra ancak kiralama bedeli ödenmeden ve 6 aylığına 500 bin euro'yu geçmeyecek şekilde maç başı ücretlere razı olacak bir forvet bulursak kiralayacağız. Daha yüksek bedelli bir oyuncu arayışına girmeyeceğiz, çünkü Mario Gomez gelecek sezon Beşiktaş forması giymeyi kabul etti" ifadesini kullandılar.
 
RAKAMLAR BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın Gomez'le anlaşma şartları da netlik kazandı. Siyah-beyazlılar Wolfsburg'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmesi 2+1+1 yıllık olacak Alman oyuncu, 3.5 milyon euro garanti para alacak. Sözleşmesinde şampiyonluk, Devler ligi ve gol primleri yer alacak. İkinci yılın sonunda 30 resmi maç 15 golle oynarsa 3'üncü yıl sözleşmesi aynı şartlarda uzayacak. 20 maç ve 10 golde ise maaşı 2.5 milyon euro'ya düşecek. 4'üncü yılda ise 30 resmi maç 15 gol barajında bu kez rakam 2.5 milyon euro olacak.
 
5. GOLÜNÜ ATTI
Wolfsburg forması ile Bundesliga'da 5'inci golünü atan Mario Gomez, takımına üst üste 3'üncü galibiyetini kazandırdı. Evinde Hamburg'u ağırlayan Wolfsburg, 33. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Gomez'in 83'te attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Yunus Mallı da Wolfsburg'da 80 dakika forma giydi. 
 
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