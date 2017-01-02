Beşiktaş Vida ile anlaştı !

Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper oyuncusu katacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş, Domagoj Vida'yı transfer edecek mi?

Beşiktaş, Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Domagoj Vida ile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Dinamo Kiev ile pazarlık masasına vuran siyah beyazlı yetkililer, %70 oranında mesafe kat etmeyi başardı.

Domagoj Vida transferinde tüm imkanları zorlayan Beşiktaş'ın transferi resmiyete kavuşmak için büyük çaba gösterdiği öğrenildi.

Domagoj Vida kimdir? Domagoj Vida hangi mevkide oynuyor?

1989 doğumlu olan Domagoj Vida futbola Hırvatistan'ın Osijek takımında başladı., 2010 senesinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Burada geçirdiği 1 sene sonunda sadece 9 maçta forma şansı bulabilen 27 yaşındaki futbolcu 2011'de Dinamo Zagreb'e döndü. Hırvat ekibinde golcülüğü ile de ön plana çıkan Vida 2013 yılında Dinamo Kiev'e 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Vida, milli formayı 38 kez giydi. Domagoj Vida A Milli Takımızın Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada da 90 dakika görev yaptı.

Stoper dışında sağ ve sol bekte de forma şansı bulabilen başarılı futbolcu daha çok stoperde görev yapıyor. Hırvat savunmacının transfermarkt değeri ise 7.5 milyon Euro.



FutbolArena