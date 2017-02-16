Beşiktaş, Varela'dan vazgeçmiş !

Kayserispor'da geldiği günden bu yana büyük katkı veren Silvestre Varela, 2013-14 sezonunda Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü.

Kayserispor'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Silvestre Varela, 2013-14 sezonunda Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü... O dönemde Slaven Bilic, Porto'da oynayan tecrübeli oyuncunun transfer edilmesini isterken, sportif direktör Önder Özen'se Rubin Kazan'dan Gökhan Töre'nin kiralanması için bastırmıştı. O dönemde 3.15 milyon Euro'ya Fulham'dan Kerim de alınınca yönetim 3 milyon euroyu bulan maliyeti yüzünden Varela'dan vazgeçmişti.

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