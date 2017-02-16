Beşiktaş turun kapısını araladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini William 42' (kendi kalesine), Cenk Tosun 60' ve Atiba Hutchinson 90+2 kaydetti..

KARTAL PERDEYİ AÇTI

42. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma'nın harika ortasında Cenk Tosun'un şutu savunmaya çarptı ve ağlarla buluştu.

SEVİNÇ KISA SÜRDÜ

Attğımız golden sadece 2 dakika sonra Beşiktaş ceza sahası içinde karambolde top Barda'nın önünde kaldı ve skoru 1-1 yaptı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

CENK'TEN HARİKA GOL

60. dakikada Beşiktaş, Hapoel beer Sheva yarı sahasına yerleşti. Babel'in Tosic'in koşuyoluna attığı pasta Sırp futbolcunun ortasını Cenk Tosun, ceza sahası içinde düzelterek vurdu ve harika bir gol atarak skoru 2-1 yaptı.

KAPANIŞ 90'DA !

Ani gelişen Beşiktaş atağında Talisca sol çaprazdan ceza sahasına sokulup topu yerden arka direğe çıkarttı. Atiba yatarak kayarak topu filelere gönderdi ve skoru belirledi: 1-3

Beşiktaş ile Hapoel arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena’da oynanacak.

QUARESMA'NIN GÖZÜ ÜNVANDA

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında 3'üncü durumda bulunan Ricardo Quaresma (11 gol), zirve hedefi için Hapoel Beer-Sheva maçında gol arayacak. 14 gollü Oktay Derelioğlu'nun unvanı elinde bulundurduğu siyah-beyazlı takımda, 12 gollü Bobo 2'nci sırada yer alıyor.

4 SEZON SONRA İSRAİL'DE

Beşiktaş, 4 sezon sonra İsrail'de bir maça çıkıyor... İsrail temsilcileriyle son maçını 2011-2012'de Maccabi Tel Aviv ile yapan siyah-beyazlı takım, bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

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