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Beşiktaş transferi bitirdi !

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRDİ !

Beşiktaş, Çin'de futbol oynayan eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü 6 aylığına kiraladı.

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Geçen sezon devre arasında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in yolunu tutan ancak Uzakdoğu ülkesine adapte olamadığından Beşiktaş'a dönmek isteyen Ersan Adem Gülüm, yoğun kişisel çabalarıyla nihayet muradına erdi.

Siyah-beyazlı yönetimin ‘bedelsiz' şartıyla yeşil ışık yaktığı milli stoper, kiralık formülüne sıcak bakmayan ve bonservis kazancı beklentisinde olan kulübü Hebei Fortune ile yaptığı ısrarlı görüşmeler sonucunda bu pürüzü aşmayı başardı.

Çin ekibiyle 2+1 yıl daha kontratı bulunan Ersan, birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atıp sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak yeniden giymeye can attığı siyah-beyazlı formaya kavuşacak. 29 yaşındaki defans oyuncusunun maaşının önemli bir bölümünü de Çin ekibi karşılayacak.

Ersan'ın tekrar Kartal olmasıyla, Ukraynalı sol bek Sobol'un kiralanmasından vazgeçilmesi de gündemde.

AMK Gazetesi
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