Beşiktaş, Tosic'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Sırp savunma oyuncusu, 01.01.2017-31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynadığı takdirde (45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzayacak.

Beşiktaş, bu sezon istikrarıyla dikkat çeken Dusko Tosic'le sözleşme yeniledi.

Sırp futbolcunun sözleşmesi "şartlı" olarak uzatıldı. Eşi Jelena Karleusa'nın dün sosyal medya hesabından duyurduğu ve imza anlarını paylaştığı anlaşma bugün KAP'a bildirilirken, Sırp futbolcunun Beşiktaş ile yaptığı sözleşmede bazı şartlar yer aldı. Savunma oyuncusu 2 sezon içinde toplamda en az 45'er dakikadan 60 maç oynar ise sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacak.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 1.250.000 euro

2018-2019 Sezonunda 1.250.000 euro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 euro ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise (45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır."

Gençlerbirliği'nden 2015'te Beşiktaş'a transfer olan Tosic, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği isimler arasında yer alıyor. Tosic, Beşiktaş formasıyla 1.5 sezonda 47 resmi maça çıktı.