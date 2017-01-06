Beşiktaş taraftarını tedirgin eden transfer

Beşiktaş’ın Mitrovic transferinde menajer detayı göze çarptı. Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev'den Vida'yı transfer etmek istedi. Ancak oyuncunun bonservis bedeli pahalı olduğundan menajerler Rijeka'da forma giyen Matej Mitrovic'i önerdi. Kartal, 23 yaşındaki futbolcuyu 4.5 yıllığına 3 milyon Euro bonservisle renklerine bağladı.

Beşiktaş, bu transferin benzer senaryosunu 2008 yılında yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, o dönem Hırvat Dino Drpic'i kadrosuna katmak istemişti. Ancak hem maliyet hem de Drpic'in özel hayatındaki problemlerden dolayı menajerler Schildenfeld'ı Beşiktaş'a önerdi. Demirören başkanlığındaki yönetim, Hırvat stoperi transfer etmişti. Görmede problem olduğu ortaya çıkan Gordon, takıma hiçbir katkı verememişti.