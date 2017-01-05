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Beşiktaş taraftarından TFF'ye fikstür tepkisi

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TFF'YE FİKSTÜR TEPKİSİ

Çarşı, siyah-beyazlıların ilk 5 maçının 3’ünün pazartesi günü oynanacak olmasını eleştirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi fikstürü açıkladı. Beşiktaş’ın ünlü taraftar grubu Çarşı, siyah-beyazlıların ilk 5 maçının 3’ünün pazartesi günü oynanacak olmasını eleştirdi.

Çarşı grubu tarafından yapılan sert açıklama şu şekilde:

“Ligin ikinci yarısı için açıklanan ilk 5 maçlık fikstürdeki “Ali Cengiz” oyunu ortadadır. 18 yıldır kazanmak için MÜCADELE ETMEK YERİNE AĞLAYAN ŞAHSIN, ilk yarının son haftalarında yükselen ağlama seslerinin ekosu olduğu açık olan bu fikstürü yapanlara da bizim bir çift sözümüz olacak. İkinci yarı tüm renkleri kaldırıp karşımıza sadece malum renklerle çıkın. Yeni bir senaryo üretme konusunda kabızlık çektiğinizi, 2004 senaryosunu sahneye süremeye çalışmanızdan gördük. Bu tiyatroyu bu sene daha da büyük bir sahnede oynayın. Masabaşı gazetecilerin karakterleriyle doğru orantılı papağandan hallice kelime dağaracıklarıyla algı yapmaya devam edin. Geçen sene bükemediğiniz bileğimize karşılık bu yıl, topla tüfekle, ağır sanayi makinalarla yeşil sahaya sizi davet ediyoruz. Bizim gözümüz kara,tiyatronun perdesine, suflörün ensesine, gezegenin her yerine, ŞAMPİYON KARTAL YAZACAĞIZ!”

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