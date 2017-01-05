Beşiktaş taraftarından Eto'o kampanyası

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ETO'O KAMPANYASI Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, Samuel Eto'o transferini sonuçlandırmak için atağa kalktı. Son Gelişmeler 05.01.2017 22:25

Beşiktaş taraftarı, Eto'o'nun İspanya'da ırkçılığa uğradığı dönemde başlattığı 'Hepimiz Eto'o'yuz' kampanyasını transfer gerçekleşirse tekrar hayata geçirecek. "HEPİMİZ ETO'O'YUZ" Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu yıldızın Beşiktaş'a transfer olmalı ihtimali siyah beyazlı taraftarlarda heyecan yarattı. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş taraftarları transferin gerçekleşmesi üzerine yeniden 'Hepimiz Eto'o'yuz' kampanyası başlatacak. Irkçılık karşıtlığı ile bilinen Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Samuel Eto'o'nun Barcelona'da forma giydiği dönemde maruz kaldığı ırkçılığa aynı slogan ile tepki göstermişti 85