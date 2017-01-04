Beşiktaş taraftarında Demba Ba heyecanı

2014-15 sezonunda Beşiktaş formasını başarıyla giyen ve taraftarın kalbini fetheden Demba Ba, daha sonra Çin'in yolunu tutmuştu. Shanghai Shenhua'da Carlos Tevez'in transferinden ötürü yedek kalmak istemeyen Senegalli golcüye kulübünden geçici izin çıktı. Mayısa kadar yarım sezon kiralanması gündemde olan Ba'nın gönlü ise Beşiktaş'tan yana…

HAZIR DURUMDA DEĞİL

Siyah-beyazlı tribünlerin adına besteler yapacak kadar sevdiği 31 yaşındaki yıldız futbolcunun geçen temmuz ayında ayağı kırılmıştı. Beşiktaş yönetimi, uzun süre futboldan uzak kalan eski Kartal'ın dönüşüne şimdilik sıcak bakmasa da ‘Baba'nın adı bile taraftarları heyecanlandırmaya yetiyor.

SADECE KARTAL

Geçen aralık ayındaki İstanbul ziyaretinde Demba Ba, “Burası futbol kariyerimde bana en çok sevgi gösteren ülke oldu. Bir şeyin kıymetini kaybedince anlıyorsunuz. Türkiye'ye dönmek isterim ancak sadece Beşiktaş'ta oynarım” açıklamasını yapmıştı.