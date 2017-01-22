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Beşiktaş Sobol'le anlaştı

BEŞİKTAŞ SOBOL'LE ANLAŞTI

Beşiktaş, gündemindeki sol bek Eduard Sobol'la anlaştı.

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Ukraynalı oyuncunun Eduard Sobol hafta başında İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Annesinin Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı endişelendiği gerekçesiyle kararsız kalan 21 yaşındaki oyuncu, yapılan son görüşmeyle ikna edildi. 

Tüm hakları Shaktar Donetsk'te olan ve Zorya Luhansk'ta kiralık olarak oynayan Sobol 1-2 gün içerisinde İstanbul'a olacak. 

Beşiktaş oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak, bunun karşılığında Shaktar Donetsk'e 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu ise sezon sonuna kadar 500 bin Euro kazanacak. 

Ajansspor
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