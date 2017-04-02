Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor !

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında lider Beşiktaş evinde Ümit Özat'ın takımı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Puanını 58'e çıkaran ve şampiyonluk için çok önemli bir avantaj yakalayan siyah beyazlılar bu hafta Akhisar'a mağlup olan en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'e 5 puan fark attı.

AÇILIŞ OĞUZHAN'DAN

Maçın ilk yarısında topa sahip olma oranlarında rakibine kurduğu üstünlüğe rağmen pozisyon üretmekta zorlanan Beşiktaş, aradığı golü ilk yarının uzatma bölümünde buldu. Beşiktaş, 45+5. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golüyle devreye 1-0 önde girdi. Quaresma'nın soldan ortasında Babel indirdi, Oğuzhan önünde kalan topa yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

TALISCA'DAN MUHTEŞEM GOL

Beşiktaş, Talisca'nın müthiş frikik golüyle skoru 2-0 yaptı! 61. dakikada Talisca hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla frikikten harika bir şut çıkardı ve fark ikiye çıktı. Brezilyalı yıldız siyah-beyazlı formayla bu sezon 6. frikik golüne imza atmış oldu.

BABEL FÜZE YOLLADI

Vodafone Arena'da son sözü 86. dakikada Ryan Babel söyledi. Ceza sahası dışından füze gibi bir vuruş çıkaran Hollandalı golcü, Avustralyalı kaleci Hopf'u üçüncü kez mağlup ederek maçın skorunu belirledi: 3-0

Beşiktaş bu sonuçla 58 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 32 puanla 10. sırada kaldı. Lider Kara Kartal gelecek hafta formda Trabzonspor’a konuk olacak. Başkent ekibi ise Antalyaspor’u ağırlayacak.

DEMBA BA, 678 GÜN SONRA KADRODA

Devre arasında yeniden Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, uzun bir aradan resmi bir maçta kadroda şans buldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve takımının Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan tecrübeli oyuncu, 678 gün sonra resmi bir mücadelede kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta 2014-2015'te yer alan ve siyah-beyazlı formayla son maçını 24 Mayıs 2015'te oynayan Demba Ba, sonraki sezon başında Çin'e transfer olmuştu.

Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Senegalli oyuncuyu tribüne çağırarak bir süre sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek kulübesinde bekledi.

Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.

CANER ERKİN YOK

Beşiktaş'ta cezalı Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı süren Caner Erkin de kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Güneş, ayrıca Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Ömer Şişmanoğlu ve Luiz Rhodolfo'yu da kadroda tercih etmedi.

İLHAN CAVCAV UNUTULMADI

Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin 22 Ocak'ta vefat eden başkanı İlhan Cavcav'ı da unutmadı. Maç öncesinde alt ve üst tribünler arasında yer alan elektronik reklam "İlhan Cavcav, Saygıyla Anıyoruz" yazısı yer aldı. Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sahaya "Her 68 çocuktan 1'inin otizmli olduğunun farkında mısınız", Gençlerbirliği ise "BendenSana kitap en güzel hediye" pankartıyla çıktı. Reklam panolarında da "Otizme mavi ışık" yak yazısına yer verildi.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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