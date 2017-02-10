ANA SAYFA
Beşiktaş otobüsüne saldırı !

BEŞİKTAŞ OTOBÜSÜNE SALDIRI !

Beşiktaş kafilesi Karabükspor maçı sonrası İstanbul yoluna girerken bir grup taraftar taş atarak kafile otobüsünün camlarını kırdı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Karabükspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası Beşiktaş takım otobüsüne Karabük şehir merkezi çıkışında taşlı saldırı yapıldı.

Beşiktaş kafilesi otobüsle İstanbul'a dönüş için yola çıkarken bir grup Karabükspor taraftarı Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsü taşladı.

Otobüs yol ortasında durmak zorunda kalırken teknik direktör Şenol Güneş oldukça sinirlendi.

Olayda yaralanan olmazken Emniyet görevlileri taş atan failleri yakalamak için harekete geçti.

174132-besiktas-kafilesine-karabuk-te-tasli-saldiri-589e172e1d630.jpg

Hürriyet
171
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş otobüsüne saldırı !Beşiktaş'ın yediği ilk gol ofsayt !Galatasaray, Barcelona'yı dağıttı !
Rıdvan Dilmen’den EURO 2024 açıklamasıBeşiktaş yenildi, capsler patladı !Defoe'den alkışlanacak hareket
TFF’den flaş açıklama FETÖ açıklamasıIgor Tudor bir anda sahaya daldı !Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe için bomba sözler
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS