Beşiktaş otobüsüne saldırı !

BEŞİKTAŞ OTOBÜSÜNE SALDIRI ! Beşiktaş kafilesi Karabükspor maçı sonrası İstanbul yoluna girerken bir grup taraftar taş atarak kafile otobüsünün camlarını kırdı. Son Gelişmeler 11.02.2017 09:33

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Karabükspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası Beşiktaş takım otobüsüne Karabük şehir merkezi çıkışında taşlı saldırı yapıldı.



Beşiktaş kafilesi otobüsle İstanbul'a dönüş için yola çıkarken bir grup Karabükspor taraftarı Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsü taşladı. Otobüs yol ortasında durmak zorunda kalırken teknik direktör Şenol Güneş oldukça sinirlendi. Olayda yaralanan olmazken Emniyet görevlileri taş atan failleri yakalamak için harekete geçti. Hürriyet 171