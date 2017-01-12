ANA SAYFA
Beşiktaş Olcay Şahan transferini borsaya bildirdi

BEŞİKTAŞ OLCAY ŞAHAN TRANSFERİNİ BORSAYA BİLDİRDİ

Beşiktaş Kulübü, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a 200 bin euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor'un ardından Beşiktaş Kulübü de Olcay Şahan'ın transferini duyurdu. Açıklamada, Trabzonspor'un Siyah-Beyazlılara 200 bin euro fesih bedeli ödeyeceği duyuruldu.

 Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
 
Beşiktaş'tan teşekkür
 
Siyah-Beyazlı kulüp, Olcay Şahan için teşekkür mesajı da yayımladı.
 
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
 
"Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.
 
5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.
 
Saygılarımızla, 
 
Beşiktaş JK"
 
İŞTE MALİYETİ
 
Trabzonspor da Olcay Şahan transferinin detaylarını açıkladı:
 
Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
 
Böylece Olcay Şahan Trabzonspor'dan senelik
2016 / 17 sezonunda 850 bin €
2017 / 18 sezonunda 1.7M€
2018 / 19 sezonunda 1.7M €
2019 / 20 sezonunda 1.7M € alacak.

84
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Ne oynadın ki Josue!''Bruma'nın sözleşmesine şok madde !Mehmet Ekici sezon sonu Beşiktaş'ta !
Lens'ten transfer açıklaması !Galatasaray'dan Jonathan Calleri atağıGalatasaray Ahmet Çalık'la anlaştı
UEFA'dan şok ceza !Rıdvan Dilmen'den Erdoğan mesajıAhmet Çakar'dan bomba açıklamalar !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS