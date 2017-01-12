Beşiktaş Olcay Şahan transferini borsaya bildirdi

Trabzonspor'un ardından Beşiktaş Kulübü de Olcay Şahan'ın transferini duyurdu. Açıklamada, Trabzonspor'un Siyah-Beyazlılara 200 bin euro fesih bedeli ödeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



Beşiktaş'tan teşekkür



Siyah-Beyazlı kulüp, Olcay Şahan için teşekkür mesajı da yayımladı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.



5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK"



İŞTE MALİYETİ



Trabzonspor da Olcay Şahan transferinin detaylarını açıkladı:



Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.



Böylece Olcay Şahan Trabzonspor'dan senelik

2016 / 17 sezonunda 850 bin €

2017 / 18 sezonunda 1.7M€

2018 / 19 sezonunda 1.7M €

2019 / 20 sezonunda 1.7M € alacak.