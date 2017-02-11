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Beşiktaş Müzesi'ni divan üyelerine tanıttı

BEŞİKTAŞ MÜZESİ'Nİ DİVAN ÜYELERİNE TANITTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, divan kurulu üyelerine Beşiktaş Müzesi'ni tanıttı.

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Fikret Orman, Vodafone Arena'da resmi açılışı dün yapılan müzeyi divan kurulu üyelerine gezdirdi.

Tanıtım töreninde siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Erdal Karacan da yer aldı.

Üyelere yönelik konuşan Fikret Orman, camia için güzel bir işe imza attıklarını belirterek, "Beşiktaş olarak yine Türkiye'de bir ilke imza attık. Bu müzenin ortaya çıkması için çok uğraştık. Tüm Beşiktaşlıların, çocuklarıyla ya da torunlarıyla müzemizi ziyaret edip Beşiktaş tarihine yakından bakmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman, daha sonra divan kurulu üyelerine müze hakkında bilgi verdi.

AA

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