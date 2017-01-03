Beşiktaş, Mehmet Ekici için son kozunu oynadı

Trabzonspor yönetimi, sezon sonu serbest kalma ihtimalini düşünerek sözleşme uzatmaya yanaşmayan Mehmet Ekici'yi ara transfer döneminde elden çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer, Ekici'ye karşılık takas formülü ile bir ya da iki ismi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Ersun Yanal'ın çok istediği Aatif nedeniyle Fenerbahçe Ekici'ye bir adım daha yakın dururken, Beşiktaş ise son kozunu dün oynadı. Daha önce Ömer Şişmanoğlu'nu öneren ancak Trabzonspor'u ikna edemeyen siyah-beyazlı idareciler, bu kez "Olcay Şahan, Tolgay Arslan ya da Kerim Frei'den birisini alabilirsiniz" teklifini yaptı ve beklemeye geçti.



Sabah