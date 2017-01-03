Beşiktaş, Mehmet Ekici için son kozunu oynadı

Trabzonspor yönetimi, sezon sonu serbest kalma ihtimalini düşünerek sözleşme uzatmaya yanaşmayan Mehmet Ekici'yi ara transfer döneminde elden çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer, Ekici'ye karşılık takas formülü ile bir ya da iki ismi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Ersun Yanal'ın çok istediği Aatif nedeniyle Fenerbahçe Ekici'ye bir adım daha yakın dururken, Beşiktaş ise son kozunu dün oynadı. Daha önce Ömer Şişmanoğlu'nu öneren ancak Trabzonspor'u ikna edemeyen siyah-beyazlı idareciler, bu kez "Olcay Şahan, Tolgay Arslan ya da Kerim Frei'den birisini alabilirsiniz" teklifini yaptı ve beklemeye geçti.
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BEŞİKTAŞ, MEHMET EKİCİ İÇİN SON KOZUNU OYNADI
Aatif’ın ‘hayır’ deme ihtimalini göz ardı etmeyen Trabzonspor yönetimi, diğer taraftan Beşiktaş’ın yaptığı son cazip teklifi cebinde hazır tutuyor.
Trabzonspor yönetimi, sezon sonu serbest kalma ihtimalini düşünerek sözleşme uzatmaya yanaşmayan Mehmet Ekici'yi ara transfer döneminde elden çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer, Ekici'ye karşılık takas formülü ile bir ya da iki ismi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Ersun Yanal'ın çok istediği Aatif nedeniyle Fenerbahçe Ekici'ye bir adım daha yakın dururken, Beşiktaş ise son kozunu dün oynadı. Daha önce Ömer Şişmanoğlu'nu öneren ancak Trabzonspor'u ikna edemeyen siyah-beyazlı idareciler, bu kez "Olcay Şahan, Tolgay Arslan ya da Kerim Frei'den birisini alabilirsiniz" teklifini yaptı ve beklemeye geçti.
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