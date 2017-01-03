ANA SAYFA
Beşiktaş, Mehmet Ekici için son kozunu oynadı

BEŞİKTAŞ, MEHMET EKİCİ İÇİN SON KOZUNU OYNADI

Aatif’ın ‘hayır’ deme ihtimalini göz ardı etmeyen Trabzonspor yönetimi, diğer taraftan Beşiktaş’ın yaptığı son cazip teklifi cebinde hazır tutuyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Trabzonspor yönetimi, sezon sonu serbest kalma ihtimalini düşünerek sözleşme uzatmaya yanaşmayan Mehmet Ekici'yi ara transfer döneminde elden çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer, Ekici'ye karşılık takas formülü ile bir ya da iki ismi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Ersun Yanal'ın çok istediği Aatif nedeniyle Fenerbahçe Ekici'ye bir adım daha yakın dururken, Beşiktaş ise son kozunu dün oynadı. Daha önce Ömer Şişmanoğlu'nu öneren ancak Trabzonspor'u ikna edemeyen siyah-beyazlı idareciler, bu kez "Olcay Şahan, Tolgay Arslan ya da Kerim Frei'den birisini alabilirsiniz" teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Sabah

259
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Guardiola Beşiktaş'a rakip olduMata'nın transferi, Griezmann'a bağlıGalatasaray'dan Konate hamlesi !
Emenike için Lens iddiasıGalatasaray'da Josue ile yollar ayrılıyorBeşiktaş, Mehmet Ekici için son kozunu oynadı
Mustafa Denizli'ye boşanma dayağıSatranç Federasyonu'ndan 'Cübbeli Ahmet Hoca' açıklamasıBeşiktaş Matej Mitrovic ile prensipte anlaştı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS