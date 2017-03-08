Beşiktaş maçında olay çıktı !

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Pınar Karşıyaka'yı konuk ettiği karşılaşma, taraftarlar arasında yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık yarım saat durdu.



BJK Akatlar Arena'daki maçın ilk çeyreğinde iki ekip taraftarları arasında önce sözlü atışma yaşandı. Daha sonra taraftarlar birbirlerine yabancı madde atarken, müsabakanın hakemleri oyunu durdu. Periyodun bitmesine 1 dakika 50 saniye kala başlayan olaylarda emniyet mensupları Pınar Karşıyaka taraftarlarını tribünlerin arkasına götürdü.







Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, salona inerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Buna rağmen gerginlik devam ederken, taraftarlar birbirlerine aralarında yanıcı maddeler de olmak üzere şişe, bozuk para ve çakmak attı.



Olaylarda yaralanan iki taraftara sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.







Güvenlik görevlilerin önlemleri almasından sonra hakemler tekrar salona geldi ve müsabakaya yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından devam edildi.