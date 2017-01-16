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Beşiktaş maçı öncesi korkutan tablo !

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KORKUTAN TABLO !

Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta hava sıcaklığı -10 derece, zemin buzlu olacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci devresine bugün Ankara'da ‘merhaba' diyecek. 2017 yılındaki ilk resmi sınavında Osmanlıspor'a konuk olacak 35 puanlı siyah-beyazlılar, şampiyonluk mücadelesindeki rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın kayıpsız kapattığı 17. haftada galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kartal, Ankara'da zorlu hava şartları ve zeminle de mücadele edecek. Maçın oynanacağı saatlerde başkentte havanın -7 ile -10 derece arasında olması ve karla karışık yağmur bekleniyor. 

Buzlanmayla ağırlaşacak saha zemini nedeniyle sakatlık endişesi de duyan Şenol Güneş, oyuncularına dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Ayrıca sezonun flaş ekiplerinden Osmanlı, son 7 lig maçında yenilmeyip 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı, sahasında F.Bahçe ve G.Saray'dan puan kaptı.

AMK Gazetesi
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