ANA SAYFA
Beşiktaş lider bitirdi

BEŞİKTAŞ LİDER BİTİRDİ

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi MHP Riesen'i 88-85 yendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Liderliği daha önce garantileyerek son 16 turunda mücadele hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, grup maçlarını 12 galibiyetle tamamladı. MHP Riesen ise 6. yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı takım, maçın ilk dakikasından itibaren üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Roll'ün üç sayılık basketiyle 6. dakikada 6 sayılık (13-7) üstünlük yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği de 24-22 önde tamamladı. 

Maçın ikinci periyoduna savunmada iyi başlayan ev sahibi ekip, rakibi karşısında 4,5 dakika sayı yemedi. Hücumda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın pota altı basketiyle 17. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 42-26. Siyah-beyazlı takım, kalan dakikalarda hücumdaki konsantrasyonunu kaybedince sayı bulamasa da soyunma odasına 42-33 önde gitti. 

MHP Riesen, ilk yarının son dakikalarıdaki iyi oyununu ikinci yarıya taşıdı ve Trice'ın üç sayılık baketiyle 27. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 54-50. Thompson'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, maçın üçüncü çeyreğini 61-55 önde geçti. 

Konuk ekip, maçın son dakikasına kadar oyunu bırakmadı ve Cotton'ın üç sayılık basketiyle 39. dakikada farkı bir sayıya (81-80) indirdi. Thompson ile kritik bir basket bulan Beşiktaş Sompo Japan, Roll'ün sayılarıyla karşılaşmayı 88-85 kazandı.

AA
71
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Nuri Şahin dedikoduları bitirdiOrduspor tesislerinin elektriği kesildiÖzbek'ten Nazifoğluna sert cevap
TPFD'den TFF TV önerisiTaraftar grupları Başkanlık sistemine karşıAykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e gönderme
Real Madrid'den 'haç' kararı !Alkışlar Van Persie içinHakeme protesto maçı tatil ettirdi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS