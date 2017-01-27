Beşiktaş, Lacina Traore'nin peşinde

Golcü transferi konusunda beklenen hamleyi henüz yapamayan, sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan eski oyuncusu Demba Ba’yı gündemine alan Beşiktaş, yeni bir ismin üzerine yoğunlaştı.



Olcay Şahan ve özellikle Kerim Frei’ın elden çıkarılmasının ardından yeni transfer yapma konusunda eli rahatlayan Kartal, CSKA Moskova’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladı.



Teknik direktör Şenol Güneş’in pivot forvet konusunda ısrarcı olması nedeniyle 2,03 cm. boyundaki Fildişili oyuncuya yönelen Beşiktaşlı kurmaylar, Demba Ba’nın sağlık raporlarında herhangi bir soruna rastlanması halinde Traore’yi kiralayacak.



RUSYA’DA MUTLU DEĞİL



CSKA’da da kiralık olarak oynayan Traore’nin bonservisini elinde bulunduran Monaco yetkilileri ile bir araya gelen Siyah-Beyazlı yöneticiler, yapılan ilk görüşmede masadan olumlu kalktı.



Rusya’da fazla şans bulamadığı için mutlu olmayan Fildişili oyuncunun ayrılmak istediği ve bu yüzden Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.



Siyah-Beyazlılar, defans bölgesindeki oyuncusu Rhodolfo’yu satması halinde ise hem Demba Ba hem de Traore transferini gerçekleştirecek.



Habertürk