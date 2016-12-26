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Beşiktaş kupada zafer peşinde

BEŞİKTAŞ KUPADA ZAFER PEŞİNDE

Beşiktaş, 2016'nın son resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşılaşacak.

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Siyah-beyazlı takım, D Grubu 4. hafta maçında yarın Boluspor'u konuk  edecek. İki takım arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak.  Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 
Kupada ilk iki maçında Darıca Gençlerbirliği ile Kayserispor'u 2-1'lik  skorlarla mağlup eden Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında Boluspor ile 1-1  berabere kalarak 7 puana ulaştı ve lider durumda bulunuyor.
 
Beşiktaş, Boluspor'u mağlup ettiği taktirde puanını 10'a çıkararak  gruptan çıkmayı da garantileyecek.
 
Grupta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Boluspor ise 4  puanla 3. sırada yer alıyor.
 
Talisca, oynayacak durumda
 
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Aderson Talisca'nın yarınki karşılaşmada  forma giymesi bekleniyor.
 
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta  sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, görev alacak duruma  geldi. Uzun bir aradan sonra Şehitlere Saygı maçında sahaya çıkan Brezilyalı  futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 59 gün sonra resmi  bir karşılaşmaya çıkacak.
 
Talisca ile aynı dönemde sakatlık yaşayan ve omzundan operasyon  geçiren Aras Özbiliz de oynayacak seviyeye geldi.
 
Güneş, diğer kupa maçlarında olduğu gibi Boluspor karşısında da fazla  şans bulamayan oyuncularıyla genç isimlere şans verecek.
 
Siyah-beyazlılar tatile girecek
 
Siyah-beyazlı takım, Boluspor maçının ardından devre arası tatiline  girecek.
 
Sezon başından itibaren yoğun bir temponun içinde olan ve üç kulvarda  mücadele veren Beşiktaşlı futbolcular, böylece dinlenme fırsatı bulacak.

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