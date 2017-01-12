''Beşiktaş konusunda hiçbir bilgim yok''

Beşiktaş'ın sol bek adayı Eduard Sobol, transfere dair açıklamalar yaptı. Ukrayna basınına konuşan oyuncu, "Türkiye'ye transfer olacağım haberlerini ben de internette görüyorum. Sizin gibi aynı haberleri okuyorum. Hakkımda bir çok şey yazılıyor. Bense şu an evimdeyim. Belki kulüpler arasında görüşme oluyordur ancak ben bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

Kız arkadaşıyla birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği 10 günlük tatilden döndüğünü belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Tekrar topla buluşmayı özledim. Şu an devre arası kampı için hazır durumdayım. Bireysel çalışmalar da gerçekleştirdim, formumu tekrar geri kazandım" diye konuştu.



Türkiye'ye kampa geliyorlar



Shakhtar'dan kiralık olarak Zorya forması giyen Sobol'un takımı devre arası kampını Türkiye'de gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta Kiev'de çalışacak olan kırmızı-siyahlı ekip, 25 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar ise Antalya'da deniz aşırı kampını yapacak. İlk maçları 25 Şubat'ta Dinamo Kiev ile yapacaklar.