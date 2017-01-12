ANA SAYFA
SON DAKİKAERSAN GÜLÜM RESMEN BEŞİKTAŞ'TA !
''Beşiktaş konusunda hiçbir bilgim yok''

''BEŞİKTAŞ KONUSUNDA HİÇBİR BİLGİM YOK''

Zorya forması giyen Eduard Sobol Beşiktaş'a transferi konusunda, "Hiçbir bilgim yok, internetten izliyorum" şeklinde konuştu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş'ın sol bek adayı Eduard Sobol, transfere dair açıklamalar yaptı. Ukrayna basınına konuşan oyuncu, "Türkiye'ye transfer olacağım haberlerini ben de internette görüyorum. Sizin gibi aynı haberleri okuyorum. Hakkımda bir çok şey yazılıyor. Bense şu an evimdeyim. Belki kulüpler arasında görüşme oluyordur ancak ben bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

Kız arkadaşıyla birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği 10 günlük tatilden döndüğünü belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Tekrar topla buluşmayı özledim. Şu an devre arası kampı için hazır durumdayım. Bireysel çalışmalar da gerçekleştirdim, formumu tekrar geri kazandım" diye konuştu.
 
Türkiye'ye kampa geliyorlar

Shakhtar'dan kiralık olarak Zorya forması giyen Sobol'un takımı devre arası kampını Türkiye'de gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta Kiev'de çalışacak olan  kırmızı-siyahlı ekip, 25 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar ise Antalya'da deniz aşırı kampını yapacak. İlk maçları 25 Şubat'ta Dinamo Kiev ile yapacaklar.  

Milliyet
75
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kupayı çalmaya çalışan şüpheli mahkemeye sevk edildiOlcay Şahan: ''Trabzon'a tecrübemi getirdim''Robin van Persie'ye sürpriz talip !
Yasin Öztekin affedildi !Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu''Podolski harika bir futbolcu ama...''
Samuel Eto'o bombası ! Fransızlar...Olcay Şahan'ın ardından 4 isim daha yolcuCaner Erkin mucizesi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS